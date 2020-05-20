Зеленський проведе прес-конференцію в річницю інавгурації: де і коли дивитися

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський дає прес-конференцію рівно через рік після своєї інавгурації

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе прес-конференцію. Захід починається о 10:30.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Місце проведення - паркова частина Маріїнського палацу. Втім, у зв'язку з карантинними заходами, кількість учасників прес-конференції буде обмежено. Від кожного ЗМІ можуть акредитуватися по одному журналісту і одному фотографу або відеооператору.

Де дивитись

Онлайн-трансляція заходу відбудеться на офіційних сторінках Офісу президента в соцмережах. Сигнал трансляції буде доступним за такими посиланнями:

rtmp://83.142.234.242/live/tv

rtmp://83.142.234.245/live/tv

Також сигнал роздаватиметься через ЦКУ.

Раніше анонсувалось, що Зеленський планує розповісти про результати роботи за 12 місяців на посаді глави держави. Зазначимо, що прес-конференцію 2020 президент дає рівно через рік після своєї інавгурації, яка проходила в Маріїнському парку 20 травня 2019.

Саме під час оголошення цієї інавгураціонної промови Зеленський заявив про розпуск Верховної ради і проведення дострокових виборів, а також визначив першочерговим завданням - припинення вогню на Донбасі. Тоді він вимагав, щоб нардепи прийняли закони про депутатську недоторканність, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також виборчий кодекс, який передбачає голосування за відкритими виборчими списками.

РБК-Україна писало, що президент вкінці минулого року проводив прес-марафон. Він відбувся 10-11 жовтня, тривав понад 14 годин. Цей прес-марафон тоді побив світовий рекорд за тривалістю.

Тоді Зеленський відповів на питання про зустріч в нормандському форматі, про можливу зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, про місцеві вибори, про мера Києва Віталія Кличка.

Автор: Анастасия Рокитна