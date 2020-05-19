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Єрмак і Кулеба можуть відправитися на переговори до Берліна після Козака

Новини » Політика     19.05.2020 - 15:11
Єрмак і Кулеба можуть відправитися на переговори до Берліна після Козака
Фото: Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба (колаж РБК-Україна)

Поїздка Єрмака і Кулеби планується на 2 червня

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 2 червня планують відправитися до Берліна (Німеччина) на переговори щодо врегулювання на Донбасі. Минулого тижня там пройшли переговори за участю заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За даними джерела, Єрмак і Кулеба в рамках запланованого візиту проведуть зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом, а також з помічником з зовнішньополітичних питань німецького канцлера Ангели Меркель Яном Хеккером.

Передбачається, що предметом переговорів буде ситуація на Донбасі в контексті мінського і нормандського форматів.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, на зустріч щодо Донбасу до Берліна прибув головний парламентер з російської сторони Дмитро Козак. За підсумками переговорів він заявив, що ця зустріч дасть додатковий імпульс нормандському формату. Інші деталі зустрічі він не називав.

Відомо, що дані переговори проходили без представників України. Проте міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ заздалегідь знав про візит Козака, і в даному випадку не йдеться про домовленості за спиною України.

"Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і буде знати про те, як він пройшов. У нас з партнерами діє правило - ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому ні про які ігри за нашою спиною не йдеться", - зазначив він.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України ДонбаспереговориДмитро КулебаАндрій Єрмак
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