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У Зеленского озвучили ожидания от разговора Трампа с Путиным

Воскресенье 18 мая 2025 17:16
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У Зеленского озвучили ожидания от разговора Трампа с Путиным Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

От любой коммуникации президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо ожидать лишь одного - окончательного избавления от иллюзий относительно России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на телемарафоне.

По мнению Подоляка, очевидно, что Россия не готова к прекращению войны без принуждения и не готова к выходу на безусловное всеобъемлющее прекращение огня.

"Мы наоборот видим, что Россия увеличивает количество ресурса, который вкладывает в эту войну. Сегодня был печальный рекорд - 273 дронов было использовано, они били исключительно по гражданскому населению. Видим активизацию на определенных направлениях", - рассказал Подоляк.

По словам Подоляка, у Трампа фундаментальная другая стратегия в дипломатии - "коммерческая дипломатия". Советник отметил, что речь о том, в этом случае Трамп действует по принципу "если нам выгодно, то мы будем те или иные соглашения заключать". В частности, Подоляк считает, что Трамп использует эту тактику во время визита на Ближний Восток.

"Так же он оставляет себе возможность вести переговоры с Россией, поэтому там достаточно осторожная риторика и мягкие комментарии. Я не вижу в этом смысла, потому что в отличие от Ближнего Востока, Россия - это страна, которая не о коммерции, сделках и прямых доходностях, а только о войне. Так вот избавление от иллюзий должно быть после таких телефонных разговоров по России. Что с Россией вы не получите прибыли, а только репутационные убытки. Хотелось бы, чтобы это было уже окончательно в этом разговоре для господина Трампа понятно", - сказал Подоляк.

Трамп намерен позвонить Путину и Зеленскому

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит в понедельник российскому диктатору Владимиру Путину, с которым планирует обсудить войну в Украине и ряд других вопросов.

Также Трамп заявил, что будет иметь разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор готовится.

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