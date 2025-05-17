Трамп хочет остановить войну уже в понедельник: позвонит Путину и Зеленскому
Президент США Дональд Трамп объявил о серии важных телефонных переговоров с президентами России и Украины. Он надеется, что эти разговоры станут шагом к прекращению войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.
"Я буду звонить президенту России Владимиру Путину в понедельник в 10:00 утра. Тема разговора - прекращение "кровавой резни", которая в среднем уносит жизни более 5000 российских и украинских солдат в неделю", - заявил Трамп.
Он также отметил, что планирует обсудить с Путиным вопросы торговли.
"Затем я буду говорить с президентом Украины (Владимиром, - ред.) Зеленским, а затем вместе с ним - с различными странами-членами НАТО", - добавил он.
Трамп выразил надежду, что это будет продуктивный день.
"(Надеюсь, - ред.) будет объявлено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была бы произойти, закончится. Божьего благословения нам всем!", - добавил он.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
Напомним, что в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг совместное предложение Украины, США и ряда европейских лидеров о прекращении огня на 30 дней.
Вместо этого он предложил провести встречу между Россией и Украиной в Стамбуле.
Однако, несмотря на договоренность, Путин, в отличие от Зеленского, так и не прибыл в Турцию.
В четверг, 15 мая, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки не ожидают прорыва от переговоров между Украиной и Россией.
И даже заявил, что якобы только личная встреча президентов США и России может сдвинуть процесс с мертвой точки.
Позже и Трамп заявил, что не ожидает никаких сдвигов в переговорах по Украине, пока он лично не встретится с диктатором Путиным.
Заметим, что вчера, в комментарии РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал, что переговоры между лидерами Украины, России и США могут превратиться в настоящую психологическую баталию.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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