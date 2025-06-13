Зеленский одобрил освобождение от налогов импорт оптоволокна для дронов

Один закон (законопроект №13305) вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и освобождает от налогообложения товары для нужд безопасности и обороны, в частности волокна оптические и жгуты волоконно-оптические, другие кабели волоконно-оптические, другие оптические, навигационные и топографические приборы и инструменты, используемые в оборонных целях.

Второй закон (законопроект №13306) освобождает импортное оптоволокно от налога на добавленную стоимость.

Обоснование проектов

Как отмечают авторы проекта, в условиях войны все чаще разработчики и производители осваивают и производят беспилотные летательные аппараты (дроны), которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала. Они устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и средств радиоэлектронной борьбы врага.

Одним из элементов, необходимых для производства дронов и других изделий оборонного назначения являются волокна оптические и жгуты волоконно-оптические и другие кабели волоконно-оптические, которые в основном импортируются в Украину.