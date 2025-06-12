Украина готова увеличить производство дронов на 40%, но есть препятствие, - Зеленский

В современных условиях нужно опережать Россию в производстве дронов. Украина имеет мощности, но ей не хватает денег.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Global Security Forum .

Зеленский поблагодарил Чехию за ее инициативу по поставкам боеприпасов, которая четко показала, что совместные усилия действительно могут изменить ситуацию в современной войне.

По его словам, нужно укреплять все формы оборонного сотрудничества, особенно те, которые способствуют значительному технологическому развитию и использованию беспилотников всех видов - в воздухе, на суше и на море.

"Украина готова увеличить производство беспилотников на 40% в ближайшее время, уже в этом году. Наши предприятия имеют соответствующие мощности, не хватает только финансирования. И это надо решать", - сказал он.

Зеленский призвал все страны подходить к производству беспилотников с такой же неотложностью и вниманием, как и Украина. "Мы все должны опережать наших врагов в вопросе беспилотников", - добавил президент.