Зеленський схвалив звільнення від податків імпорт оптоволокна для дронів

Один закон (законопроєкт №13305) вносить зміни до Митного кодексу України та звільняє оподаткування товари для потреб безпеки і оборони, зокрема волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні, інші кабелі волоконно-оптичні, інші оптичні, навігаційні та топографічні прилади та інструменти, що використовуються в оборонних цілях.

Другий закон (законопроєкт №13306) звільняє імпортне оптоволокно від податку на додану вартість.

Обґрунтування проєктів

Як зазначають автори проєкту, в умовах війни дедалі частіше розробники та виробники освоюють та виробляють безпілотні літальні апарати (дрони), які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу. Вони є стійкими до засобів радіоелектронної розвідки та засобів радіоелектронної боротьби ворога.

Одним із елементів, необхідних для виробництва дронів та інших виробів оборонного призначення є волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні та інші кабелі волоконно-оптичні, які здебільшого імпортуються в Україну.