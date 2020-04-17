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Зеленський про кредит МВФ: "зараз це як кров для організму"

Новини » Політика     17.04.2020 - 21:57
Зеленський про кредит МВФ: "зараз це як кров для організму"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Влада не розглядає сценарій з оголошенням дефолту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада не розглядається сценарій з оголошенням дефолту. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна не має ризикувати.

"Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ ситуація така ж. А навіщо нам так ризикувати, довести ситуацію до дефолту, навіщо нам всі ці випробування? Їх і так багато. Зараз це як кров для організму", - сказав він, відповідаючи на питання, чи може Україна вижити без коштів від МВФ.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін отримав позитивний сигнал від МВФ та очікує на транш найближчим часом. Також, за словами керівника уряду, очікується фінансова допомога від Світового банку.

До цього Зеленський назвав дві головні умови для отримання збільшеної допомоги від МВФ. Від України очікували ухвалення закону про ринок землі й так званого "антиколомойского закону", що забороняє повертати банки попереднім власникам.

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