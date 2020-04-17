Зеленський назвав умови пом'якшення карантину

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У травні можливі часткові пом’якшення щодо руху транспорту

З п'ятниці, 24 квітня, карантинні заходи через коронавірус будуть пом’якшені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що у травні можливі часткові пом’якшення щодо руху транспорту.

"Ті заходи карантину, які запровадила держава… Якщо буде самоізоляція, якщо люди, яких ми забираємо з інших країн, і вони підписуються до обов’язкової обсервації. Ви бачите, що вони роблять? Якщо люди будуть виконувати всі карантинні заходи, впевнений, що ми зможемо нормально пройти коронавірус. Є план "Б". Я впевнений, що це план "А". Буде карантин. З урядом 24 числа (квітня - ред.) ми вийдемо з комунікацією. Люди зрозуміють, які заходи з карантину будуть пом'якшені. Ті галузі, які дуже для нас важливі будуть відкриватись. Частково може бути пом'якшення у травні з боку транспорту. Такі речі будуть", - заявив Зеленський

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, після Великодня на коронавірус в Україні можуть захворіти від 2% до 10% населення. При цьому він додав, що на сьогодні в Україні понад 4,5 тисячі хворих.

Крім того, президент зазначив, що в українців немає іншого вибору, як зустрічати пасхальні свята вдома, бо в Україні немає хвилі зараження коронавірусом.