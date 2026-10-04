Зеленский: ищем снаряды для F-16 против реактивных дронов, говорили с Германией и Польшей

"Сейчас качество ущерба - около 50-55%, иногда 60%, именно реактивных дронов. F-16 очень сильно помогают, 20-мм амуниция хорошо работает. Сейчас мы работаем над тем, чтобы 5-6 тысяч соответственно амуниции этой было в сутки", - сказал президент.

Он отметил, что это очень непростая задача, но Украина над этим работает.

"Благодарим Германию за поддержку этого направления. Это точно нас усилит", - добавил президент.

Он также проинформировал, что разговаривал о помощи Украине именно такими боеприпасами с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Кроме того, будут переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Нам будут помогать и Норвегия, и Финляндия. Мы работаем над этим, чтобы F-16 были заряжены. Очень непросто, но тем не менее", - отметил Зеленский.