Зеленський сьогодні скликає РНБО: що відомо

Співрозмовник РБК-Україна напередодні повідомив, що засідання у четвер відбудеться замість анонсованого раніше п'ятничного засідання РНБО.

Чи будуть нові санкції: порядок денний тримають в секреті

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, який раніше анонсував засідання на 12 березня, зазначав, що минулого тижня з президентом Володимиром Зеленським вони погодили список питань, які будуть обговорюватися на засіданні.

За його словами, "наради РНБО проходять у плановому режимі".

"Тому раз на тиждень або раз місяць при необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни", - підкреслив Данілов.

Він наголосив, що до початку наради РНБО ЗМІ не отримають інформацію про можливі санкції, які будуть розглядатися на нараді.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков, своєю чергою, також не в курсі щодо питань, які розглядатимуться на засіданні РНБО.

"Загальний перелік є у ЗМІ. Поки додаткової інформації від Ради національної безпеки мені не надходило. Наскільки мені відомо, іншим теж. Якщо ми говоримо про стратегічні питання, то часто обговорюємо речі, які можуть лягти в основу стратегії, у тому числі і з деокупації Донбасу і Криму, - сказав Разумков в інтерв'ю РБК Україна.

Звіт правоохоронців про держзрадників та стратегія щодо Криму

Наприкінці лютого Данілов розповів, що через два тижні на засіданні РНБО буде заслухано звіт генерального прокурора, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ щодо осіб, підозрюваних у державній зраді. Також він повідомив, що планується затвердження стратегії щодо "кримського питання".

"З 2014-го по 19-й рік в Україні не було цілісної стратегії щодо кримського питання. Тому ми домовилися через два тижні остаточно прийняти рішення з цього питання та публічну частину рішень презентуємо суспільству", - сказав Данилов.

Санкції проти Медведчука і можлива відповідь Росії

19 лютого були запроваджені санкції проти народного депутата Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму. Після цього почалися розмови щодо можливої відповіді Росії на такі дії Києва.

У Кремлі санкції проти Медведчука називали "тривожною інформацією". У санкціях проти Медведчука РФ побачила нібито наміри України завершити війну на Донбасі силовими методами.

"Ми бачимо репресивні дії щодо ЗМІ, щодо громадян України, щодо політиків України. Звичайно, це не може не викликати занепокоєння, не може не підігрівати питання, ким обрана ця реакційна лінія, чи не призведе ця лінія до того, що знову керівництво України вважатиме за можливе, наприклад, вирішити проблему південного сходу силовими методами", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

При цьому в РНБО заявляли, що Україна дасть "гідну відповідь" на будь-які дії Росії після введення санкцій проти Віктора Медведчука. Секретар відомства зазначав, що РНБО розглядає різні сценарії реакції Москви.

"Я точно знаю, що наше військо готове до спротиву країні-агресору в будь-якій точці. А що стосується їхніх (Росії - ред.) планів щодо протидії нашим активним діям, то подивимося. Ми розробляємо різні сценарії, й на будь-які дії Росії в нас буде гідна відповідь. І не лише президента, РНБО, а всього українського народу", - сказав Данілов.