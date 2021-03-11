У Зеленського анонсували брифінг за результатами засідання РНБО
Сьогодні, 11 березня, орієнтовно о 16:00 відбудеться брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє прес-служба ОП.
Брифінг пройде у прес-центрі Офісу президента України на вулиці Банковій, 11.
У зв’язку з поширенням епідемії COVID-19 в Україні кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у брифінгу, буде обмеженою до 30 осіб.
Для акредитації журналістів попросили до 14:00 надіслати на адресу apu@apu.gov.ua таку інформацію:
1. Прізвище, ім'я та по батькові.
2. Назва ЗМІ.
3. Посада.
4. Телефон.
5. Копія редакційного посвідчення.
В прес-службі ОП пообіцяли, що підтвердження акредитації буде надіслано на вказану в листі електронну адресу.
Брифінг також транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента України.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Що саме винесено на порядок денний напередодні не розголошувалося, але наприкінці лютого секретар Радбезу Олексій Данілов анонсував засідання за два тижні зі звітами правоохоронців щодо підозрюваних у державній зраді та затвердженням стратегії стосовно "кримського питання".
Данілов зазначив, що минулого тижня з президентом Володимиром Зеленським вони погодили список питань, які будуть обговорюватися на засіданні.