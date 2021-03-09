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Данілов назвав дату проведення чергового засідання РНБО

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 13:37
Данілов назвав дату проведення чергового засідання РНБО Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов анонсував чергове засідання відомства. Воно відбудеться в п'ятницю, 12 березня.

Про це Данилов заявив у ході форуму "Україна 30".

"У п'ятницю 12 березня пройде чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня ми з президентом погодили список питань, які будуть обговорюватися", - заявив секретар РНБО.

За його словами, "наради РНБО проходять у плановому режимі", а неділя - це день засідання.

"Тому раз на тиждень або раз місяць при необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни", - підкреслив Данилов.

Він зазначив, що до початку наради РНБО в п'ятницю ЗМІ не отримають інформацію про можливі санкції, які будуть розглядатися на нараді.

Нагадаємо, раніше Данілов пообіцяв, що Україна дасть "гідну відповідь" на будь-які дії Росії після введення санкцій проти Віктора Медведчука. Він розповів, що РНБО розглядає різні сценарії реакції Москви.

Як писало РБК-Україна, в Кремлі санкції проти Медведчука називали "тривожною інформацією". У санкції проти Медведчука РФ побачила нібито наміри України завершити війну на Донбасі силовими методами.

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