Данілов назвав дату проведення чергового засідання РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов анонсував чергове засідання відомства. Воно відбудеться в п'ятницю, 12 березня.

Про це Данилов заявив у ході форуму "Україна 30".

"У п'ятницю 12 березня пройде чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня ми з президентом погодили список питань, які будуть обговорюватися", - заявив секретар РНБО.

За його словами, "наради РНБО проходять у плановому режимі", а неділя - це день засідання.

"Тому раз на тиждень або раз місяць при необхідності ми збираємо нараду РНБО, і там ми розглядаємо ті питання, які, як вважаємо, є вкрай необхідними для країни", - підкреслив Данилов.

Він зазначив, що до початку наради РНБО в п'ятницю ЗМІ не отримають інформацію про можливі санкції, які будуть розглядатися на нараді.