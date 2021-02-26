В РНБО анонсували нове засідання через два тижні: що розглянуть

Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) збереться на засідання через два тижні. На ньому повинні розглянути доповіді щодо справ про держзраду чиновників, а також стратегію деокупації Криму.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання 26 лютого.

Він розповів, що через два тижні буде заслухано звіт генерального прокурора, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ щодо осіб, підозрюваних у державній зраді. І розповів, що затвердять стратегію щодо "кримського питання".

"З 2014-го по 19-й рік в Україні не було цілісної стратегії щодо кримського питання. Тому ми домовилися через два тижні остаточно прийняти рішення з цього питання та публічну частину рішень презентуємо суспільству", - сказав Данилов.