Засідання РНБО відбудеться завтра, - джерело

Засідання Ради національної безпеки і оборони відбудеться у четвер, 11 березня. Порядок денний засідання поки що невідомий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело серед членів РНБО.

Данілов зазначив, що минулого тижня з президентом Володимиром Зеленським погодили список питань, які будуть обговорюватися на засіданні.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував чергове засідання відомства. За його словами, засідання відбудеться у п'ятницю, 12 березня.

Співрозмовник зазначив, що засідання у четвер відбудеться замість анонсованого раніше п'ятничного засідання РНБО.

Данілов зазначив, що минулого тижня з президентом Володимиром Зеленським погодили список питань, які будуть обговорюватися на засіданні.

Нагадаємо, раніше в РНБО заявляли, що Україна дасть "гідну відповідь" на будь-які дії Росії після введення санкцій проти Віктора Медведчука. Секретар відомства зазначав, що РНБО розглядає різні сценарії реакції Москви.

У Кремлі санкції проти Медведчука називали "тривожною інформацією". У санкціях проти Медведчука РФ побачила нібито наміри України завершити війну на Донбасі силовими методами.

Так, санкції проти народного депутата Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко були введені 19 лютого. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Ми раніше писали про те, що інструмент рішень РНБО і закон про санкції для української влади виявився надзвичайно зручним. Про проблеми, які можуть виникнути через це, більш детально читайте в колонці головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.