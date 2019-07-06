Зеленський сьогодні відвідає Львівську та Закарпатську області

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент візьме участь в нараді з питань облаштування прикордонної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 6 липня, відправився з робочим візитом до Львівської та Закарпатської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, Зеленський планує провести зустріч з лідерами громадської думку у Львівській області та ознайомитися з роботою міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ужгород" у Закарпатській області.

Крім того, президент представить новопризначених очільників Обласних державних адміністрацій та візьме участь у нараді з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відвідав Канаду де провів ряд офіційних зустрічей. Зокрема, глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та анонсував спрощення візового режиму між країнами. Також у Канаді відбулася зустріч Зеленського та представника МВФ Девіда Ліптона, в ході якої президент запросив делегацію МВФ у Київ.

РБК-Україна писало, що у Києві відбудеться зустріч президента Зеленського з делегацією конгресменів Сполучених Штатів Америки. Також делегація зустрінеться з антикорупційними активістами та представниками неурядових організацій, щоб обговорити їх роботу по зміцненню демократії в Україні.