Зеленський анонсував спрощення візового режиму з Канадою

Фото: Джастін Трюдо і Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Першим етапом стане спрощення для українців, які приїжджають в Канаду на роботу та навчання

Україна і Канада домовляються про спрощення візового режиму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канадады Джастіном Трюдо, передає РБК-Україна.

За словами президента, мова йде як про візи для учнів і працюючих українців, так і для туристів.

"Сьогодні отримати канадську візу так само складно, як дістати квитки на матч НХЛ (Національна хокейна ліга, - ред.). Я розумію побоювання канадської сторони у питанні спрощення отримання візи, але, думаю, ми знайдемо правильне рішення і зможемо гарантувати повернення нашої молоді додому, тому що ми, в першу чергу, в цьому дуже зацікавлені", - сказав Зеленський.

Український президент зазначив, що на сьогодні є домовленості щодо двох пунктів для спрощення візового режиму.

"Перше - це угода про молодіжних обмінах, що дозволить українцям і канадцям приїжджати за спрощеною процедурою строком до одного року на навчання та роботу. Друге - ми сьогодні отримали пропозицію приєднатися до програми Trusted Traveller, яка буде означати спрощену процедуру приїзду українців в Канаду. Ми на це дивимося, як на ще один крок до безвізового режиму з Канадою", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за даними рейтингу Henley & Partners, паспорт громадянина України за рік опустився на чотири позиції. Український паспорт зайняв 44 місце, розділивши його з Нікарагуа і Тувалу. В даний час громадяни України можуть відвідувати без віз 126 країн.