Зеленский сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент примет участие в совещании по вопросам обустройства пограничной инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 6 июля, отправился с рабочим визитом во Львовскую и Закарпатскую области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, Зеленский планирует провести встречу с лидерами общественного мнения во Львовской области и ознакомиться с работой международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород" в Закарпатской области.

Кроме того, президент представит новоназначенных глав Областных государственных администраций и примет участие в совещании по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Канаду, где провел ряд официальных встреч. В частности, глава государства встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и анонсировал упрощение визового режима между странами. Также в Канаде состоялась встреча Зеленского и представителя МВФ Дэвида Липтона, в ходе которой президент пригласил делегацию МВФ в Киев.

РБК-Украина писало, что в Киеве состоится встреча президента Зеленского с делегацией конгрессменов Соединенных Штатов Америки. Также делегация встретится с антикоррупционными активистами и представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить их работу по укреплению демократии в Украине.