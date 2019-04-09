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"Зе!Команда" назвала своїх основних експертів та радників

Новини » Вибори 2019    09.04.2019 - 16:47
"Зе!Команда" назвала своїх основних експертів та радників
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Серед експертів - екс-замглави НТКУ та Мініфраструктури

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського назвала своїх основних експертів, радників та представників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Зеленського. 

Серед представників "Зе!Команди" спікер з питань виборчої кампанії, експерт із загально-політичних питань Дмитро Разумков, голова передвиборчого штабу та керівник ТОВ "Квартал 95" Іван Баканов, ідеолог партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, координатор Олександра Корнієнка, координатор діджитал напряму Михайл Федоров і Святослав Юраш.

Серез експертів - колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер і колишній перший заступник голови Національної телерадіокомпанії Олександр Харебін. Шульмейстер опікуватиметься питаннями транспорту і інфраструктури, а Харебін - інформаційною та мовною політикою, а також загальнополітичними питаннями.

У розширеному списку також є почесний президент і керівник практики банківського та фінансового права юркомпанії Jurimex Данило Гетманцев, який курує питання оподаткування, публічних фінансів, банківського права.

Названо також голову ГО "Всеукраїнська організація "Зелений фонд" Олега Бондаренка - екологія, правові питання.

Крім того, серед нових імен у цьому переліку завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету Олександр Мережко - E-government і народовладдя, засновник школи мерів та екс-претендент на посаду мера Хмельницького Руслан Рохов - місцевий і регіональний розвиток, юрист Hillmont Partners Вадим Галайчук.

До списку радників, як і раніше, включені колишні міністри фінансів Олександр Данилюк та економрозвитку і торгівлі Айварас Абромавічус, а також екс-заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди завершення голосування ввечері в неділю, 31 березня, повідомив журналістам, коли він оголосить свою п'ятірку претендентів на ключові посади.

"До кінця другого туру я сказав, що вам покажу п'ятірку лідерів. До кінця другого туру, раніше цього не буде", - зауважив Зеленський.

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