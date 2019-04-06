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У штабі Зеленського пообіцяли, що він представить свою команду до дебатів

Новини » Вибори 2019    06.04.2019 - 01:15
У штабі Зеленського пообіцяли, що він представить свою команду до дебатів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дебати між Порошенком і Зеленським повинні відбутися 19 квітня

Кандидат у президенти Володимир Зеленський представить команду, з якою буде працювати в разі перемоги на виборах президента 2019 до дебатів, які можуть відбутися 19 квітня. Про це повідомив спікер передвиборного штабу Зеленського Дмитро Разумков, передає РБК-Україна з посиланням на "112".

"Команду, Зеленський сказав, представить до кінця другого туру, до виборів він представить людей на ключові посади. Я думаю, що так (представить свою команду до дебатів, - ред.)/ Тому що 19 число - дебати, це останній день, потім настає "день тиші", - зазначив Разумков, відповідаючи на запитання ведучого, чи представить Зеленський свою команду перед дебатами.

Зазначимо, що дебати мають відбутися 19 квітня.

Нагадаємо, голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія провів зустріч щодо дебатів між кандидатами перед другим туром виборів 2019 з представниками штабу Петра Порошенка, перемовини зі штабом кандидата Володимира Зеленського призначені на 8 квітня.

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