Мирні переговори з Росією варто вести тільки після її поразки, - МЗС Британії

Переговори з президентом РФ Володимиром Путіним зараз не приведуть до миру. Тому вести переговори з Кремлем варто після поразки Росії у війні проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Нам абсолютно необхідно домогтися поразки Росії в Україні. Це необхідно заради європейської безпеки, свободи і демократії, і тільки так ми зможемо домогтися міцного миру в Європі. Є деякі, хто говорить, що зараз, поки Росія все ще перебуває в Україні, можливі переговори, але я думаю, що це принесе помилковий мир і призведе до подальшої агресії в майбутньому", - заявила вона.

За словами міністра, світ повинен винести уроки з минулого, наприклад, з невдач Мінських угод, щоб забезпечити міцний мир в Європі.

"Тому мій дуже сильний сигнал: спочатку ми повинні перемогти Росію, а потім вести переговори", - підкреслила Трас.