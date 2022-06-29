Мирні переговори з Росією варто вести тільки після її поразки, - МЗС Британії
Переговори з президентом РФ Володимиром Путіним зараз не приведуть до миру. Тому вести переговори з Кремлем варто після поразки Росії у війні проти України.
Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Нам абсолютно необхідно домогтися поразки Росії в Україні. Це необхідно заради європейської безпеки, свободи і демократії, і тільки так ми зможемо домогтися міцного миру в Європі. Є деякі, хто говорить, що зараз, поки Росія все ще перебуває в Україні, можливі переговори, але я думаю, що це принесе помилковий мир і призведе до подальшої агресії в майбутньому", - заявила вона.
За словами міністра, світ повинен винести уроки з минулого, наприклад, з невдач Мінських угод, щоб забезпечити міцний мир в Європі.
"Тому мій дуже сильний сигнал: спочатку ми повинні перемогти Росію, а потім вести переговори", - підкреслила Трас.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна в переговорах з РФ сама визначить, що для неї є прийнятним.
Крім того, раніше глава української делегації на переговорах Давид Арахамія заявляв, що Київ зможе повернутися до переговорів з Росією тільки після зміцнення позиції на лінії фронту. Імовірно, це може статися до кінця серпня.