Україна сама вирішить, що прийнятно в переговорах з РФ, - Столтенберг

Україна в переговорах з Російською Федерацією сама визначить, що для неї є прийнятним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга для El Pais .

"Я бачу необхідність захищати і підтримувати Україну, і українцям вирішувати, що вони готові прийняти чи ні за столом переговорів. Тому що немає сумнівів, що це агресивна війна, в якій обидві сторони не рівні. Є агресор і країна, яка обороняється. А право на самооборону закріплено в Статуті ООН", - зазначив він.

За його словами, ризиковано приймати мир як щось гарантоване, тому НАТО має залишатися гнучким і готовим до всіх видів загроз.

"Ми вже бачили, що якщо мир сприймається як щось само собою зрозуміле, це може закінчитися війною", - додав Столтенберг.