Эксперт оценила масштабы возможных санкций против "Росатома"

Россия своими действиями помогает продвигать введение санкций в отношении атомной энергетики в целом и "Росатома" в частности. Прежде всего - это ядерный терроризм и абсолютно безответственное поведение на захваченной Запорожской АЭС.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила Юлия Павицкая, исследовательница KSE Institute, которая участвует в подготовке санкционных предложений в группе Ермака-Макфола.

Она напомнила, что, по данным украинской разведки, "Росатом" сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом (ВПК), помогая обходить санкции путем поставок компонентов, технологий и сырья для ракетного топлива для компаний, уже находящихся под санкциями.

"С получением доказательств, что "Росатом" занимается не только ядерным шантажом, но и сотрудничает с российским ВПК, значимость аргументов Украины относительно скорейшего наложения санкций на российский ядерный сектор значительно возросла. Думаю, первые санкции мы сможем увидеть в ближайших санкционных пакетах. Это вопрос точно является приоритетным для украинского дипломатического фронта и не останется нерешенным", - отметила Павицкая.

В случае применения санкций в отношении российской атомной энергетики под угрозу попадут минимум 9 млрд долларов их экспортных поступлений - это сумма доходов "Росатома" в 2021 году. Если санкции будут внедрены комплексно, то риску быть замороженным/нереализованным подвергнется портфель инвестиционных проектов "Росатома" на строительство атомных электростанций суммой в 140 млрд долларов.

Однако значительная зависимость мира от российской ядерной энергетики (до 40% мировых услуг по конверсии - ред.) тормозят внедрение санкций.

Также усложняет процесс обоснования необходимости введения санкций то, что доходы России от экспорта ядерной продукции составляют лишь 1,8% от общих экспортных доходов (за 2021 год 494 млрд долларов).

"С другой стороны, огромный портфель зарубежных инвестиционных проектов делает страны зависимыми, в том числе и от российских ядерных технологий. Это создает "друзей-лоббистов", таких как Венгрия, блокирующих санкции", - подчеркнула Павицкая.