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Шмыгаль призвал гендиректора МАГАТЭ ввести санкции против "Росатома"

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Киев, Среда 18 января 2023 21:15
Шмыгаль призвал гендиректора МАГАТЭ ввести санкции против "Росатома" Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Международному агентству по атомной энергии необходимо ввести санкции против "Росатома", поскольку эта компания финансирует войну с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Я обратился к гендиректору Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ред.) с просьбой передать членам МАГАТЭ, с которыми он будет вести диалог, что Украина твердо убеждена в необходимости и своевременности введения санкций против "Росатома", ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Российской Федерацией в ядерной сфере", - подчеркнул Шмыгаль во время совместного брифинга с Гросси.

Он напомнил, что каждый год за счет продажи сырого урана, услуг по его обогащению, строительства атомных электростанций “Росатом” зарабатывает около 9 миллиардов долларов. При этом портфель заграничных заказов этой компании составляет 200 миллиардов долларов.

"Уверен, что большинство этих средств в случае их получения пойдут на финансирование войны, финансирование ракет, которые убивают мирных украинцев и подвергают ядерной опасности весь мир. Поэтому мы продолжим настаивать на ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Поэтому призываем членов МАГАТЭ и других наших партнеров поддержать эту инициативу", - добавил премьер.

Напомним, ранее Гросси заявлял, что у МАГАТЭ нет полномочий вводить санкции против России и других государств и правительств.

Также мы писали, что, по словам Шмыгаля, МАГАТЭ и Украина продолжают работу над тем, чтобы вернуть Запорожскую АЭС под контроль нашей страны.

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