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Зеленский на Саммите будущего: Путин уже многое украл, но он не украдет будущее мира

Нью-Йорк, Понедельник 23 сентября 2024 23:03
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Зеленский на Саммите будущего: Путин уже многое украл, но он не украдет будущее мира Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия продолжает активно пытаться подорвать единство среди всех государств. Но у российского диктатора Владимира Путина не выйдет украсть будущее мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Саммите будущего.

Глава государства подчеркнул важность того, что мир работает над созданием общего видения лучшего будущего для человечества. И Украина поддерживает усилия, направленные на то, чтобы все страны были едины, в безопасности и строго придерживались Устава ООН.

"И вы все видите, кто всегда не только выступает против этого, но и активно работает на подрыв мирового единства. На этот раз, во время работы над Пактом будущего, та же небольшая группа из семи сообщников во главе с Россией вновь действовала деструктивно, неизменно выступая против любых глобальных инициатив, укрепляющих эффективность Устава ООН", - добавил он.

По словам Зеленского, такая группа из семи стран всегда вела себя подобным образом, когда ООН пыталась сделать что-то во благо всех.

Также украинский лидер напомнил, что Украина готовится к проведению второго саммита мира.

"Мы работаем над продовольственной безопасностью, энергетической безопасностью и привлечением России к ответственности за террор. Затем мы займемся всеми остальными пунктами формулы мира, включая освобождение заключенных, восстановление территориальной целостности и многое другое", - добавил он.

По его словам, Украина готовит документ, который будет представлен на втором саммите мира. Зеленский пригласил все страны поддержать такие усилия для справедливого и мирного будущего.

"Путин уже многое украл, но он никогда не украдет будущее мира", - добавил глава украинского государства.

Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится с визитом в США. Он выступит на Генассамблее ООН.

Также глава украинского государства проведет встречу с президентом США Джо Байденом и представит ему недавно разработанный план победы Украины.

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