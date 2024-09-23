Зеленський на Саміті майбутнього: Путін уже багато вкрав, але він не вкраде майбутнє світу

Росія продовжує активно намагатись підірвати єдність серед усіх держав. Але у російського диктатора Володимира Путіна не вийде вкрасти майбутнє світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на саміті майбутнього.

Глава держави наголосив на важливості того, що світ працює над створенням спільного бачення кращого майбутнього для людства. І Україна підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб усі країни були єдиними, у безпеці та суворо дотримувалися Статуту ООН.

"І ви всі бачите, хто завжди не тільки виступає проти цього, а й активно працює на підрив світової єдності. Цього разу, під час роботи над Пактом майбутнього, та сама невелика група із семи спільників на чолі з Росією знову діяла деструктивно, незмінно виступаючи проти будь-яких глобальних ініціатив, які зміцнюють ефективність Статуту ООН", - додав він.

За словами Зеленського, така група із семи країн завжди поводилася подібним чином, коли ООН намагалася зробити щось на благо всіх.

Також український лідер нагадав, що Україна готується до проведення другого саміту миру.

"Ми працюємо над продовольчою безпекою, енергетичною безпекою та притягненням Росії до відповідальності за терор. Потім ми займемося рештою пунктів формули миру, включаючи звільнення ув'язнених, відновлення територіальної цілісності та багато іншого", - додав він.

За його словами, Україна готує документ, який буде представлено на другому саміті миру. Зеленський запросив усі країни підтримати такі зусилля для справедливого та мирного майбутнього.

"Путін вже багато вкрав, але він ніколи не вкраде майбутнє світу", - додав глава української держави.