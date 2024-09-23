Что предполагает план победы Украины от президента Зеленского

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом плане, на который Украина делает очень высокую ставку.

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О разных аспектах плана победы неоднократно рассказывал и сам президент Зеленский, и другие представители украинской власти.

По словам главы государства, план победы нужен для принуждения РФ к переговорам, причем на условиях Киева. Он рассчитан на скорые решения партнеров и сработает, если они будут в ближайшие два месяца.

"Предпочтительно решения по плану зависят именно от него (президента США Джо Байдена – ред.), но также от других союзников", – заявил он во время совместного брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен 20 сентября.

"Этот план о том, как создать атмосферу и ситуацию, когда можно будет не считаться с тем, что в голове Путина. И чтобы Россия действительно была вынуждена сесть за стол переговоров и принять окончание этой войны на условиях, которые являются приемлемыми для Украины. А наши условия ясны – все описано в Формуле мира президента Зеленского", – заявил глава Офиса президента Андрей Ермак 15 сентября.

Составляющие плана

Президент Зеленский в интервью NBC News заявил, что план победы предполагает максимальное усиление оборонных возможностей Украины и создание условий для прекращения войны с Россией. Он отметил, что этот план построен так, чтобы быть реализован благодаря поддержке международных партнеров, а не зависеть от воли России.

План имеет военную, политическую, дипломатическую и экономическую составляющую. И еще одну дополнительную, которая будет задействована после окончания боевых действий. Для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что будет работать на усиление, и "никакой невозможной вещи там нет", как говорит Зеленский.

По словам главы государства, первый пункт предусматривает однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира.

По данным издания Le Monde, Зеленский надеется получить от Байдена приглашение для Украины на вступление в НАТО до того, как президент США завершит свою каденцию. И это часть "плана победы". Похожую информацию впоследствии обнародовал и Bloomberg. Times отмечает, что среди пунктов плана также запрос на западные гарантии безопасности, похожие на пакт о взаимной обороне, заключенный в рамках членства в НАТО.

"Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины относительно оружия. Далее пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше совместное экономическое развитие. Еще пункт, связан не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть, сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", – отметил президент в разговоре с украинскими журналистами. .

Советник ОП Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина ранее детализировал, что военный пакет будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализом того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения.

По данным Bloomberg, речь идет об обязательствах США по постоянным поставкам современного вооружения.

Экономический стимул, по словам Подоляка, состоит в том, чтобы вынудить Россию адекватно воспринимать реальность. "Это предполагает наращивание инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, работающих против России", – сказал Подоляк.

Еще одна составляющая – дипломатическое давление на Россию. Этот шаг является отдельной темой, поскольку требует работы со странами нейтрального пояса, в частности на Глобальном Юге.

Также в плане, по словам Подоляка, "политическое принуждение России", которое заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса. Bloomberg уточняет, что этот пункт плана предусматривает четкий путь членства Украины в Европейском Союзе.

Реализация плана

Президент Зеленский планирует показать план победы пока действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты – Камале Харрис и Дональду Трампу.

При этом план победы может быть более помощным именно кандидату от демократов и действующей вице-президентке, отмечали источники РБК-Украина во власти.

В общем, выигрышная риторика для обоих кандидатов – что войну нужно останавливать. Если Трамп пока использует в этом вопросе свою харизму и обещает "всех посадить за стол переговоров", Гаррис таких планов не заявляла. Таким образом, Зеленский может дать ей несколько тезисов для предвыборной кампании. В случае с Трампом речь может идти разве что о коррекции его позиции.

Параллельно с планом победы идет подготовка ко второму саммиту мира. Логика состоит в том, чтобы заставить Россию принять в нем участие из-за усиления давления на нее. В этом контексте важным для изменения ситуации на фронте остается разрешение на удары американским оружием в глубь России.

Вместе с тем ключевым в плане победы является именно фактор времени. В период со дня выборов 5 ноября и до инаугурации 20 января возникает окно возможностей, когда Джо Байден может совершить "прощальный подарок" Украине перед уходом на пенсию. Если этого не произойдет, существует риск ухудшения положения Украины.

Новый президент США будет занят внутренними делами – от решения бюджетных вопросов с Конгрессом до формирования команды. Не говоря уже о риске продолжения политической борьбы, если один из кандидатов не признает свое поражение.

План победы в этом контексте – это попытка определить политику Запада относительно России заранее и обеспечить ее выполнение в "рабочем порядке", несмотря на то, что будет происходить в политических верхах.

Если Джо Байден не поддержит план победы Украины, это может привести к очень долгой войне с большим количеством погибших.

"Это ужасное мнение. Это означало бы, что Байден не хочет закончить войну способом, который лишает Россию победы", – заявил Зеленский в интервью The New Yorker.