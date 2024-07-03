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Зеленский о саммите НАТО: хотим увидеть что-то похожее на приглашение в Альянс

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина хотела бы получить что-то похожее на приглашение в НАТО в ходе саммита Альянса, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Глава украинского государства рассказал, что на саммите НАТО он будет продвигать передачу Украине дополнительных систем ПВО Patriot, а также подписание новых соглашений о гарантиях безопасности. 

По словам Зеленского, Украина также хочет получить приглашение вступить в Альянс, но "знает, что не получит его". 

"Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение. Это было бы знаком того, что никто не боится Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) и что все уверены в руководстве США", - подчеркнул президент. 

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, Украина станет одной из ключевых тем юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, лидеры будут обсуждать разработку "дорожной карты" вступления Украины в Альянс.

При этом, согласно данным источников Reuters, Украина во время саммита может услышать хорошие новости насчет передачи систем противовоздушной обороны.

Более детально об ожиданиях Украины от саммита - в материале РБК-Украина.

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