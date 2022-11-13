Зеленский анонсировал выступление на саммите G20: наша позиция будет представлена

Позиция Украины будет очень содержательно представлена на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии, который начнется 15 ноября.

"Очень активно готовимся к важной неделе для Украины, дипломатической неделе. Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии и наша позиция будет представлена очень содержательно. Мы ответим на большое количество вопросов, которые звучат сейчас, публично ответим, чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры, каждый и каждая, кто нас поддерживает", - заявил президент.

По словам Зеленского, его обращение состоится во вторник, 15 ноября.