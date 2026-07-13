Fire Point представила антибалистические ракеты для системы ПВО Freyja
Украинская оборонная компания Fire Point представила антибаллистические ракеты FP-7.x, разрабатываемые для системы противовоздушной обороны Freyja.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram технического директора компании Ирины Терех.
В ходе презентации компания также раскрыла концепцию самой системы Freyja. Ее позиционируют как панъевропейский противобаллистический щит, который должен состоять в общей собственности стран-партнеров.
"FREYJA - панъевропейский противобаллистический щит, который находится в общей собственности", - говорится в презентации.
Одним из ключевых элементов этой системы должны стать антибаллистические ракеты FP-7.x, которые представила Fire Point вместе с проектом.
Напомним, ранее Fire Point впервые опробовала ракету FP-7.X, которая должна стать основой будущей антибаллистической системы FREYJA.
Тогда компания сообщила об успешном управляемом полете ракеты, а также раскрыла ее первые характеристики, в частности скорость до 2000 метров в секунду, и планы сотрудничества с немецкой Diehl Defence над системой наведения.