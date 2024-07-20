Зеленский рассказал о своем разговоре с Трампом

Президент отметил, что их разговор состоялся "чтобы поздравить его с выдвижением от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании".

"Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем", - написал Зеленский.

Также он отметил "жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации".

"Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять российскому террору. Каждый день продолжаются российские нападения на наши города и села", - говорится в публикации Зеленского.

Кроме того, президент Украины проинформировал о договоренности "с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным".

Что предшествовало

Напомним, перед этим американское издание CNN писало, что 19 июля у экс-президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского был запланирован телефонный разговор.

Позже этой ночью источники РБК-Украина в Офисе президента сообщили, что Зеленский разговаривал с Дональдом Трампом. При этом детали разговора тогда не раскрывались.

Следует отметить, что Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания президентом США он якобы может остановить войну РФ против Украины. А 19 июля экс-президент Штатов сказал, что может остановить любую войну телефонным звонком, и "в течение 24 часов".

В свою очередь на такое заявление отреагировал украинский президент. Зеленский в интервью BBC подчеркнул, что простая остановка войны будет означать потерю Украиной территорий и победу российского диктатора Путина, а Киев никогда на это не пойдет.