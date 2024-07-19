У Трампа и Зеленского состоится телефонный разговор, - CNN

Этот звонок станет первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. Он состоится на фоне обеспокоенности в Европе относительного того, какой будет его политика в отношении войны в Украине, если он победит на выборах президента США в ноябре.

Один из источников предупредил, что графики часто меняются. В течение некоторого времени велись дискуссии о подходящем времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и президентом Украины.

В CNN добавили, что Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать войну в Украине за один день. Но остается неясным, как он будет добиваться мира.