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Зеленский беседовал с Трампом

Суббота 20 июля 2024 01:09
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Зеленский беседовал с Трампом Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Дональдом Трампом, кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах главы государства в США.

Об этом сообщили источники в Офисе президента.

Как рассказали в ОП изданию, Зеленский беседовал с Дональдом Трампом.

При этом детали разговора пока неизвестны.

Что предшествовало

Ранее американское издание CNN писало, что 19 июля у экс-президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского был запланирован телефонный разговор.

Также отмечалось, что этот звонок станет первым разговором между ними с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.

Кроме того, телефонная беседа должна была состояться на фоне обеспокоенности в Европе о том, какой будет его политика по поводу войны в Украине, если он победит на выборах президента США, писало CNN.

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