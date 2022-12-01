Зеленский рассказал, сколько военных уже вернули из российского плена

По состоянию на сегодня из российского плена вернули уже более тысячи украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1319 героев. Благодарен всей команде! Молодцы!",- написал глава государства на своей странице в Instagram.

Напомним, что сегодня между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными, благодаря которому были освобождены 50 украинских военных.

Ранее мы писали, что Украина вернула из российского плена еще 12 человек. Среди них были военные и гражданские.

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