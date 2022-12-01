Зеленський розповів, скільки військових вже повернули з російського полону

Станом на сьогодні з російського полону повернули вже більше тисячі українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей. Після сьогоднішнього обміну вдома вже 1319 героїв. Вдячний усій команді! Молодці!",- написав глава держави на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що сьогодні, між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими, завдяки якому було звільнено 50 українських військових.

Раніше ми писали, що Україна повернула з російського полону ще 12 людей. Серед яких були військові й цивільні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.