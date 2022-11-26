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Украина вернула из плена еще 12 человек. Среди них военные и гражданские (фото, видео)

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 14:29
Украина вернула из плена еще 12 человек. Среди них военные и гражданские (фото, видео) Фото: Украина вернула из российского плена еще 12 человек (t.me/ermaka2022)
Автор: Мария Кучерявец

Украина вернула из российского плена еще 12 человек. Среди них девять военных и трое гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя ОП Андрея Ермака.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них - 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских - супруги и муж, считавшийся пропавшими без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов", - написал Ермак.

По его словам, домой возвращаются воины, защищавшие в частности Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

Также Ермак добавил, что за последнюю неделю удалось вернуть из российского плена 98 украинцев.

Напомним, несколько дней назад состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Тогда домой вернулись еще 50 украинских защитников.

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Андрей Ермак Обмен пленными Война России против Украины
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