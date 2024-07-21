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Зеленский рассказал, сколько россиян погибло во время наступления на Харьковскую область

Харьковская область, Воскресенье 21 июля 2024 20:44
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Зеленский рассказал, сколько россиян погибло во время наступления на Харьковскую область Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Во время российского наступления на Харьковскую область оккупанты потеряли около 20 тысяч солдат. А взамен получили всего несколько сел в "серой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в интервью BBC.

Зеленский заявил, что Россия действительно начала прорыв на Харьков, и отметил, что их цель была - оккупация города, в котором 1,5 миллиона человек.

"Но мы остановили это наступление, их наступление провалилось, и это факт. Их максимальная точка углубления от границы была 10 км. Мы их остановили. Около 20 тысяч человек их погибли. Это им стоили эти деревни в этой серой зоне", - сказал глава государства.

Президент пояснил, что "серая зона" - не потому, что Украина или Россия определили, что она "серая", так получилось, потому что данная территория обстреливалась, и проживавшие там люди были вывезены заранее.

"Я не вижу успеха в этой операции. И когда у нас будут укомплектованы резервы, мы восстановим положение", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее украинский президент также прокомментировал потери украинской армии.

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