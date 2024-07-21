Зеленский об украинских потерях на фронте: изменения не в позитивную сторону

Украина пока не будет раскрывать информацию о потерях среди военных, однако пока цифры не уменьшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в интервью BBC .

Говоря о потерях среди украинских военных на фронте, Зеленский заявил, что ежедневно видит изменения в численности погибших.

"Я знаю, сколько людей мы теряем ежедневно. Для меня это очень важный вопрос. И я ежедневно вижу, к сожалению, эти изменения. И они не в положительную сторону. Меньше не становится", - заявил президент.

В то же время глава государства отказался назвать точное количество потерь, "чтобы россияне знали всю информацию".

Отвечая на вопрос, как еще долго Украина может нести такие потери, Зеленский ответил, что это зависит прежде всего от морального духа военных, а также от морального духа народа, который работает, чтобы у военных были деньги и зарплаты.

"Это зависит от единства между военными и гражданскими в Украине", - подчеркнул он.

Глава государства также подчеркнул, что делается все, чтобы минимизировать потери с украинской стороны.

"Поэтому разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на 6-8 раненых, то у них каждый третий, каждый второй. Это свидетельствует о том, что они не борются за выживание своих людей, они оставляют их на поле боя", - сказал он.