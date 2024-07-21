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Зеленський розповів, скільки росіян загинуло під час наступу на Харківську область

Харківська область, Неділя 21 липня 2024 20:44
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Зеленський розповів, скільки росіян загинуло під час наступу на Харківську область Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Під час російського наступу на Харківську область окупанти втратили близько 20 тисяч солдатів. А на заміну отримали лише кілька сіл в "сірій" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в інтерв'ю BBC.

Зеленський заявив, що Росія дійсно почала прорив на Харків, та зауважив, що ціль їх була - окупація міста, в якому 1,5 мільйона людей.

"Але ми зупинили цей наступ, їх наступ провалився, і це факт. Їхня максимальна точка поглиблення від кордону була 10 км. Ми їх зупинили. Близько 20 тисяч людей їх загинуло. Це їм коштували ці села в цій сірій зоні", - сказав глава держави.

Президент пояснив, що "сіра зона" - не тому, що Україна чи Росія визначили, що вона "сіра", так вийшло, тому що дана територія обстрілювалася, і люди, що там проживали були вивезені заздалегідь.

"Я не бачу успіху в цій операції. І коли в нас будуть укомплектовані резерви, ми відновимо положення", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше український президент також прокоментував втрати української армії.

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Володимир Зеленський Харків Війна Росії проти України
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