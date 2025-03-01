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Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: начался пожар

Суббота 01 марта 2025 20:08
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Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: начался пожар Фото: спасатели и медики выехали на место происшествия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 1 марта, российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. В результате удара возник пожар. На место выехали спасатели и медики", - говорится в сообщении.

Перед этим Федоров сообщал о работе ПВО. Отметим, что местные каналы пишут, что удар был нанесен дроном.

Обновлено в 20:18

Глава ОВА уточнил, что по состоянию на эту минуту у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара по городу.

Сейчас на месте попадания дежурит бригада скорой помощи.

Атака РФ по Одессе 1 марта

Напомним, что кроме Запорожье, этим вечером была атакована Одесса. В частности, из-за прилета баллистической ракеты зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры, судна, а также известно о двух пострадавших.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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