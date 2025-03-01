Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: начался пожар

Вечером, 1 марта, российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. В результате удара возник пожар. На место выехали спасатели и медики", - говорится в сообщении.

Перед этим Федоров сообщал о работе ПВО. Отметим, что местные каналы пишут, что удар был нанесен дроном.

Обновлено в 20:18

Глава ОВА уточнил, что по состоянию на эту минуту у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара по городу.

Сейчас на месте попадания дежурит бригада скорой помощи.