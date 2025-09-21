Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет и КАБов выпустили россияне за неделю

"В этом оружии найдены тысячи иностранных компонентов - более 132 тысяч - из разных стран. Европа, Америка, Китай, Япония и десятки других", - заявил глава государства.

Как подчеркнул Зеленский, если не останавливать Россию, производство оружия в больших масштабах точно станет угрозой для стран Европы и Тихоокеанского региона. По его мнению, сильные санкции - инструмент, который поможет это остановить.

"Нужно перекрыть все возможные пути поставки, обхода санкций, давить на страны и отдельные компании, которые им помогают. Партнеры имеют эту силу - силу, которая должна защищать жизни. Мы рассчитываем на то, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно болезненным и что США присоединятся к европейцам", - добавил он.

