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Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет РФ применила против Украины с начала недели

Киев, Воскресенье 14 июля 2024 13:00
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Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет РФ применила против Украины с начала недели Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты только за эту неделю выпустили по Украине почти 80 ракет. Также враг активно применял управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Он рассказал, что с начала недели Россия применила против Украины:

  • более 700 управляемых авиационных бомб;
  • более 170 ударных дронов разных типов;
  • почти 80 ракет.

"Масштабу этого зла должен соответствовать и масштаб решений в защиту жизни. Каждый партнер может повлиять на ситуацию, может укрепить защиту от террора", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил партнеров Украины, которые уже помогают стране защитить свое небо.

Массированный удар

Напомним, в понедельник, 8 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под атакой, в частности, находился Киев.

Одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет". Было известно о пострадавших детях и врачах, а также о нескольких погибших.

Позже стало известно, что умер ребенок, который в момент удара россиян находился в реанимации "Охматдета".

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