Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет РФ применила против Украины с начала недели

Российские оккупанты только за эту неделю выпустили по Украине почти 80 ракет. Также враг активно применял управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Он рассказал, что с начала недели Россия применила против Украины: более 700 управляемых авиационных бомб;

более 170 ударных дронов разных типов;

почти 80 ракет. "Масштабу этого зла должен соответствовать и масштаб решений в защиту жизни. Каждый партнер может повлиять на ситуацию, может укрепить защиту от террора", - подчеркнул Зеленский. Он поблагодарил партнеров Украины, которые уже помогают стране защитить свое небо.