Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ застосувала проти України з початку тижня

Російські окупанти лише за цей тиждень випустили по Україні майже 80 ракет. Також ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Він розповів, що з початку тижня Росія застосувала проти України: понад 700 керованих авіаційних бомб;

понад 170 ударних дронів різних типів;

майже 80 ракет. "Масштабу цього зла має відповідати і масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору", - наголосив Зеленський. Він подякував партнерам України, які вже допомагають країні захистити своє небо.