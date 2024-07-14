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Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ застосувала проти України з початку тижня

Київ, Неділя 14 липня 2024 13:00
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Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ застосувала проти України з початку тижня Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти лише за цей тиждень випустили по Україні майже 80 ракет. Також ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Він розповів, що з початку тижня Росія застосувала проти України:

  • понад 700 керованих авіаційних бомб;
  • понад 170 ударних дронів різних типів;
  • майже 80 ракет.

"Масштабу цього зла має відповідати і масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору", - наголосив Зеленський.

Він подякував партнерам України, які вже допомагають країні захистити своє небо.

Масований удар

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під атакою, зокрема, знаходився Київ.

Одна з ракет вдарила по дитячій лікарні "Охматдит". Було відомо про потерпілих дітей та лікарів, а також про кількох загиблих.

Пізніше стало відомо, що померла дитина, яка в момент удару росіян перебувала в реанімації "Охматдиту".

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