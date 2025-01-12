Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ за неделю, и напомнил партнерам о ПВО

Как отметил президент, за неделю Россия выпустила по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.

Зеленский отметил важность реализовать договоренности, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины.

"Именно поэтому важно, чтобы партнеры все же реализовали те договоренности, которые уже есть между нами. Решение саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате "Рамштайн" по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина говорила с партнерами, в том числе и с США, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них. Он считает, что это возможно.

"В этом нет ничего невозможного, и это только усилит наши общие возможности гарантировать безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир. Россия не останавливает свои войны по желанию - ее можно только принудить к миру. И частью такого принуждения должно быть достаточное количество и качество ПВО", - добавил президент.