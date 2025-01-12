Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ за тиждень, і нагадав партнерам про ППО

Росія за останній тиждень завдала по Україні сотні авіаударів. Україна закликає партнерів реалізувати ухвалені домовленості щодо ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Як зазначив президент, за тиждень Росія випустила по Україні майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів.
Зеленський наголосив на важливості реалізувати домовленості, щоб посилити протиповітряну оборону України.
"Саме тому важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі "Рамштайн" щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю", - підкреслив глава держави.
За словами Зеленського, Україна говорила з партнерами, зокрема і з США, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. Він вважає, що це можливо.
"У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир. Росія не зупиняє свої війни за бажанням - її можна тільки примусити до миру. І частиною такого примусу має бути достатня кількість та якість ППО", - додав президент.
Росія щоночі атакує Україну ударними дронами. Ця ніч не стала винятком. Окупанти випустили по території Україні 94 дрони з чотирьох напрямків.
Сили ППО знищили 60 дронів. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях. Крім того, 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
Цього тижня ворожі війська завдали масштабного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали 123 людини, 13 осіб загинули.
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