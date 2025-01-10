ua en ru
Пт, 10 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Удар по Запорожью 8 января: в городе снова возросло количество пострадавших

Пятница 10 января 2025 10:42
UA EN RU
Удар по Запорожью 8 января: в городе снова возросло количество пострадавших Фото: Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Во время авиационного удара по Запорожью, который произошел 8 января, пострадали 123 человека. Также известно о 13 погибших.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По словам Федорова, пока это самый масштабный случай с начала полномасштабного вторжения, где зафиксировано такое большое количество пострадавших одновременно.

Среди пострадавших - 66 человек в больницах, 11 из них - в тяжелом состоянии в реанимации. Остальные люди находятся на амбулаторном лечении.

Также известно, что в результате авиаудара уничтожены две маршрутки, в одной из них погибли пассажиры, в трамвае погибли два человека и повреждены 36 автомобилей.

Атака РФ на Запорожье

В среду, 8 января российская армия нанесла авиационный удар по Запорожью. Тогда в городе прогремели два взрыва. Сначала сообщалось о трех раненых и одном погибшем.

Стоит заметить, что в России почти сразу отреагировали на собственную атаку КАБами по Запорожью 8 января. Пропагандисты Кремля обвинили во всем "ПВО ВСУ".

Также вчера Федоров в комментарии РБК-Украина рассказал, почему в городе такое большое количество жертв. По его словам произошло в то время, как местные собирались идти домой после окончания рабочих смен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
NEWS
В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы, - ЦПД
В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы, - ЦПД
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война