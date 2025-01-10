Удар по Запорожью 8 января: в городе снова возросло количество пострадавших

Во время авиационного удара по Запорожью, который произошел 8 января, пострадали 123 человека. Также известно о 13 погибших.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По словам Федорова, пока это самый масштабный случай с начала полномасштабного вторжения, где зафиксировано такое большое количество пострадавших одновременно.

Среди пострадавших - 66 человек в больницах, 11 из них - в тяжелом состоянии в реанимации. Остальные люди находятся на амбулаторном лечении.

Также известно, что в результате авиаудара уничтожены две маршрутки, в одной из них погибли пассажиры, в трамвае погибли два человека и повреждены 36 автомобилей.

Атака РФ на Запорожье

В среду, 8 января российская армия нанесла авиационный удар по Запорожью. Тогда в городе прогремели два взрыва. Сначала сообщалось о трех раненых и одном погибшем.

Стоит заметить, что в России почти сразу отреагировали на собственную атаку КАБами по Запорожью 8 января. Пропагандисты Кремля обвинили во всем "ПВО ВСУ".

Также вчера Федоров в комментарии РБК-Украина рассказал, почему в городе такое большое количество жертв. По его словам произошло в то время, как местные собирались идти домой после окончания рабочих смен.