Зеленский рассказал, что задумал Путин: хочу, чтобы Трамп это услышал

Российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы его солдаты совершили несколько наступательных действий. И только после этого он может пойти на полное прекращение огня.

По словам президента, Путин не ожидал, что Украина согласится на полное прекращение огня с Россией. Диктатор "играет в другую историю".

"Что хочет Путин? Я бы очень хотел, чтобы Трамп и услышал, и увидел это. Путин хочет сделать несколько наступательных действий: на востоке - продолжить, на Запорожском, на Харьковском, на Сумском направлениях. Он будет пробовать это сделать, чтобы максимально давить на Украину. Когда это будет происходить? Он будет все это пробовать делать ближайшие месяцы. Он хочет максимально зайти на нашу территорию, чтобы в какой-то момент пойти на прекращение огня с ультимативными месседжами к Украине", - объяснил Зеленский.

Президент уточнил, что глава Кремля хочет занять максимально выгодную позицию, чтобы оказать максимальное давление на Украину. Поэтому в этом вопросе нужна сила США.