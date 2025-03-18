Зеленский рассказал, что задумал Путин: хочу, чтобы Трамп это услышал
Российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы его солдаты совершили несколько наступательных действий. И только после этого он может пойти на полное прекращение огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, Путин не ожидал, что Украина согласится на полное прекращение огня с Россией. Диктатор "играет в другую историю".
"Что хочет Путин? Я бы очень хотел, чтобы Трамп и услышал, и увидел это. Путин хочет сделать несколько наступательных действий: на востоке - продолжить, на Запорожском, на Харьковском, на Сумском направлениях. Он будет пробовать это сделать, чтобы максимально давить на Украину. Когда это будет происходить? Он будет все это пробовать делать ближайшие месяцы. Он хочет максимально зайти на нашу территорию, чтобы в какой-то момент пойти на прекращение огня с ультимативными месседжами к Украине", - объяснил Зеленский.
Президент уточнил, что глава Кремля хочет занять максимально выгодную позицию, чтобы оказать максимальное давление на Украину. Поэтому в этом вопросе нужна сила США.
Путин отказался от полного прекращения огня
Напомним, сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным полное прекращение огня между Украиной и РФ. Глава Кремля вместо согласия выдвинул условия, при которых он готов на такое перемирие.
Также Путин якобы согласился прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Путин готовит новые атаки на Запорожскую, Харьковскую и Сумскую области.
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