Зеленський розповів, що задумав Путін: хочу, щоб Трамп це почув

Російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб його солдати здійснили кілька наступальних дій. І тільки після цього він може піти на повне припинення вогню.

За словами президента, Путін не очікував, що Україна погодиться на повне припинення вогню з Росією. Диктатор "грає в іншу історію".

"Що хоче Путін? Я б дуже хотів, щоб Трамп і почув, і побачив це. Путін хоче зробити кілька наступальних дій: на сході - продовжити, на Запорізькому, на Харківському, на Сумському напрямках. Він буде пробувати це зробити, щоб максимально тиснути на Україну. Коли це відбуватиметься? Він буде все це пробувати робити найближчі місяці. Він хоче максимально зайти на нашу територію, щоб у якийсь момент піти на припинення вогню з ультимативними меседжами до України", - пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що глава Кремля хоче зайняти максимально вигідну позицію, щоб чинити максимальний тиск на Україну. Тому в цьому питанні потрібна сила США.