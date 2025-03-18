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Зеленський розповів, що задумав Путін: хочу, щоб Трамп це почув

Вівторок 18 березня 2025 22:52
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Зеленський розповів, що задумав Путін: хочу, щоб Трамп це почув Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб його солдати здійснили кілька наступальних дій. І тільки після цього він може піти на повне припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, Путін не очікував, що Україна погодиться на повне припинення вогню з Росією. Диктатор "грає в іншу історію".

"Що хоче Путін? Я б дуже хотів, щоб Трамп і почув, і побачив це. Путін хоче зробити кілька наступальних дій: на сході - продовжити, на Запорізькому, на Харківському, на Сумському напрямках. Він буде пробувати це зробити, щоб максимально тиснути на Україну. Коли це відбуватиметься? Він буде все це пробувати робити найближчі місяці. Він хоче максимально зайти на нашу територію, щоб у якийсь момент піти на припинення вогню з ультимативними меседжами до України", - пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що глава Кремля хоче зайняти максимально вигідну позицію, щоб чинити максимальний тиск на Україну. Тому в цьому питанні потрібна сила США.

Путін відмовився від повного припинення вогню

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп обговорював із російським диктатором Володимиром Путіним повне припинення вогню між Україною та РФ. Глава Кремля замість згоди висунув умови, за яких він готовий на таке перемир'я.

Також Путін нібито погодився припинити удари на об'єкти енергетичної інфраструктури України на 30 днів.

За словами президента України Володимира Зеленського, Путін готує нові атаки на Запорізьку, Харківську та Сумську області.

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