Білорусь перевіряє можливості мобілізації в окремих регіонах, - Генштаб

Військове командування Білорусі перевіряє можливості початку мобілізації у кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .

Зазначимо, що останнім часом з'являється все більше інформації про загрозу вторгнення Білорусі в Україну.

"У рамках навчань військовими комісаріатами Республіки Білорусь проводиться перевірка приписного складу та можливості проведення мобілізації на території окремих регіонів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявляв, що Білорусь зосередила поблизу України близько шести батальйонів своєї армії і посилює прикордонну ділянку.

Також ми писали, що, за словами мера Житомира Сергія Сухомліна, зараз зростає ймовірність нападу Білорусі на Україну.

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