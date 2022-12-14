Зеленский рассказал, что ПВО сбила все дроны, которыми РФ атаковала Киев и область

Во время атаки дронов-камикадзе на Киев и область в среду, 14 декабря, силы ПВО сбили все "шахеды", которые отправила РФ по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Это утро террористы начали с 13 "шахедов". Предварительно все 13 сбиты нашими украинскими силами ПВО. Молодцы! Горжусь! Уважаемые граждане, спасибо! И не забываем о сиренах", - сказал он.